У Києві IKEA зробила самовивіз платною послугою

Київська IKEA, яка нещодавно відкрила перший магазин, приготувала "сюрприз" для своїх клієнтів, які замовляють товари онлайн. Відтепер самовивіз покупок для них став платним.

В компанії це називають "доставка". Йдеться про те, що покупці мають можливість забрати товари з пункту видачі замовлень, куди їх привезуть, але не безкоштовно.

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На сайті компанії називають це "швидка, практична та доступна послуга". А ось її вартість:

замовлення до 30 кілограмів — 39 гривень;

замовлення понад 30 кілограмів — 59 гривень.

Вартість доставлення у поштомати також складає 39 гривень.

Перший фізичний магазин шведської компанії IKEA відкрили у Києві 1 лютого 2021 року. Його розташували в Blockbuster Mall.

Всередині травня 2020 року, нарешті запрацював онлайн-магазин IKEA, однак вже через кілька тижнів продаж продукції тимчасово припинили через великий наплив замовлень.