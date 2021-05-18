У Києві на Подолі після дощу провалився асфальт, а з ним й Mercedes: фото

У Києві на Подолі на вулиці Іллінській, 8 припаркований Mercedes провалився під землю, разом з асфальтом. Це сталось після сильного дощу з градом, який йшов 18 травня у столиці.

Наразі причина зсуву невідома. На місце прибули рятувальники, аби витягнути автівку із пастки.

Й про погоду Сьогодні у Києві: потоп, град, транспортний колапс та дерева на дорогах

Пішов під землю

Ймовірно, що автомобіль не сильно пошкоджений, але його задні колеса повністю пішли під землю, тож витягувати "німця" доведеться з допомогою спецтехніки.

Автівка провалилась під асфальт / фото з фейсбуку Yaroslav Filipov

Негода у Києві: падають дерева та стіни

У соцмережах також повідомляють, що через дощ розвалилась стіна автосалону на вулиці Глибочицькій.

А на вулиці Січових Стрільців впало дерево, тому рух у цьому районі наразі обмежений.