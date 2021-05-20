Вилетів через бокове скло: у Києві іноземець потрапив у жорстку ДТП, тікаючи від копів: відео

Аварія сталася вночі 20 травня у Києві на проспекті Перемоги. Водій Seat, який міг бути нетверезим, тікав від патрульних. Зловмисника не наздогнали, оскільки він не впорався з керуванням та розбив автівку.

Гонитва за водієм, який порушив правила дорожнього руху, почалася з того, що власник легковика Seat порушив правила дорожнього руху. Патрульні, які побачили це, вимагали від чоловіка зупинитися.

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Втім, замість цього він вирішив лише натиснути на педаль газу.

Не скористався паском безпеки



Водій Seat вилетів з бокового вікна / Фото dtp.kiev.ua

Біля будівлі на проспекті Перемоги, 40, водій втратив керування транспортним засобом, через що легковик улетів у бетонну огорожу підземного переходу.

Після сильного удару автівку розкрутило дорогою, від чого водія викинуло через бокове скло. Сама ж машина зазнала чималих пошкоджень.

Власником автівки виявився громадянин Ірану. Його у вкрай важкому стані госпіталізували лікарі швидкої.

У салоні машини також перебували ще двоє нетверезих іноземців. Вони майже не постраждали.



Seat зазнав значних ушкоджень / Фото dtp.kiev.ua

На місці події працювали слідчі. Вони з'ясовуватимуть всі обставини ДТП, а також дізнаються, чи перебував іранець за кермом у нетверезому стані.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Скоріш за все, іранця очікують позбавлення прав та штраф за п'яне водіння.