Ймовірних злочинців затримали. Ними виявилися громадяни іншої держави 27 та 26 років. Один зі зловмисників перебуває у розшуку за вчинення аналогічного злочину в Одесі.
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Наразі слідчі перевіряють фігурантів на причетність до інших правопорушень. Також, ймовірно, чоловіки перебувають в Україні незаконно.
Від 4 до 6 років тюрми
Один зі зловмисників перебував у всеукраїнському розшуку / Фото поліції Києва
- Правоохоронці стверджують, що іноземці підійшли до киянина на вулиці Антоновича та попросили у нього цигарку. Почувши відмову, вони почали бити потерпілого та забрали у нього гроші та мобільний.
- Після злочину зловмисники втекли.
- Поліцейські затримали ймовірно причетних до пограбування чоловіка під час відпрацювання оперативної інформації.
- Для документування факту злочину патрульні викликали слідчих.
Затриманим інкримінують вчинення грабежу, поєднаного з насильством, групою осіб. На час слідства обидва іноземці перебуватимуть під вартою.
Якщо чоловіків визнають винними, їм загрожує від 4 до 6 років ув'язнення.