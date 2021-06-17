Ймовірних злочинців затримали. Ними виявилися громадяни іншої держави 27 та 26 років. Один зі зловмисників перебуває у розшуку за вчинення аналогічного злочину в Одесі.

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Наразі слідчі перевіряють фігурантів на причетність до інших правопорушень. Також, ймовірно, чоловіки перебувають в Україні незаконно.

Від 4 до 6 років тюрми

іноземці пограбували киянина
Один зі зловмисників перебував у всеукраїнському розшуку / Фото поліції Києва

  • Правоохоронці стверджують, що іноземці підійшли до киянина на вулиці Антоновича та попросили у нього цигарку. Почувши відмову, вони почали бити потерпілого та забрали у нього гроші та мобільний.
  • Після злочину зловмисники втекли.
  • Поліцейські затримали ймовірно причетних до пограбування чоловіка під час відпрацювання оперативної інформації.
  • Для документування факту злочину патрульні викликали слідчих. 

Затриманим інкримінують вчинення грабежу, поєднаного з насильством, групою осіб. На час слідства обидва іноземці перебуватимуть під вартою. 

Якщо чоловіків визнають винними, їм загрожує від 4 до 6 років ув'язнення.