Ймовірних злочинців затримали. Ними виявилися громадяни іншої держави 27 та 26 років. Один зі зловмисників перебуває у розшуку за вчинення аналогічного злочину в Одесі.

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Наразі слідчі перевіряють фігурантів на причетність до інших правопорушень. Також, ймовірно, чоловіки перебувають в Україні незаконно.

Від 4 до 6 років тюрми



Один зі зловмисників перебував у всеукраїнському розшуку / Фото поліції Києва

Правоохоронці стверджують, що іноземці підійшли до киянина на вулиці Антоновича та попросили у нього цигарку. Почувши відмову, вони почали бити потерпілого та забрали у нього гроші та мобільний.

Після злочину зловмисники втекли.

Поліцейські затримали ймовірно причетних до пограбування чоловіка під час відпрацювання оперативної інформації.

Для документування факту злочину патрульні викликали слідчих.

Затриманим інкримінують вчинення грабежу, поєднаного з насильством, групою осіб. На час слідства обидва іноземці перебуватимуть під вартою.

Якщо чоловіків визнають винними, їм загрожує від 4 до 6 років ув'язнення.