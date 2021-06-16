Запис інциденту зробили інші пасажири трамваю, які виклали відео у соцмережі. Конфлікт між водієм громадського транспорту та іноземцем, який жодного слова українською не розумів, одразу почали обговорювати користувачі.

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Більшість киян не зрозуміла, у чому провина чоловіка, оскільки носіння масок жителі столиці вже давно не сприймають як обов'язкову дію.

Конфлікт через ящик з полуницею

Очевидці стверджують, що чоловік без маски зайшов у 28 трамвай. При собі він мав ящик з полуницею, який поставив на сидіння.

Оскільки ягоди мають властивість забарвлювати поверхні, водій почав вимагати від пасажира усунути порушення.

Згодом чоловік підійшов до водія, який голосно просив його надягнути захисну маску.

Водій також казав, що викличе поліцію. Втім, чи зробив він це, невідомо.

Закінчилася конфліктна ситуація тим, що іноземця висадили з трамваю.

У "Київпастрансі" на інцидент відреагували досить швидко. Посадовці зазначили, що у правилах користування міським електротранспортом є пункт про заборону проїзду у забрудненому одязі та з багажем, який забруднює одяг інших пасажирів, салон та сидіння.

Дивіться відео скандалу в трамваї Києва: