У Києві іноземця висадили з трамвая через ящик з полуницею – відео

Надзвичайна та скандальна подія трапилася вранці 16 червня на одній із зупинок трамваю на Троєщині у Києві. Водій громадського транспорту посварився з пасажиром, який двічі порушив правила користування міським електротранспортом.
Запис інциденту зробили інші пасажири трамваю, які виклали відео у соцмережі. Конфлікт між водієм громадського транспорту та іноземцем, який жодного слова українською не розумів, одразу почали обговорювати користувачі.
Дивіться також Хапався за дитячий візок та почав бійку: у трамваї на Троєщині затримали п'яного хулігана
Більшість киян не зрозуміла, у чому провина чоловіка, оскільки носіння масок жителі столиці вже давно не сприймають як обов'язкову дію.
Конфлікт через ящик з полуницею
- Очевидці стверджують, що чоловік без маски зайшов у 28 трамвай. При собі він мав ящик з полуницею, який поставив на сидіння.
- Оскільки ягоди мають властивість забарвлювати поверхні, водій почав вимагати від пасажира усунути порушення.
- Згодом чоловік підійшов до водія, який голосно просив його надягнути захисну маску.
- Водій також казав, що викличе поліцію. Втім, чи зробив він це, невідомо.
- Закінчилася конфліктна ситуація тим, що іноземця висадили з трамваю.
У "Київпастрансі" на інцидент відреагували досить швидко. Посадовці зазначили, що у правилах користування міським електротранспортом є пункт про заборону проїзду у забрудненому одязі та з багажем, який забруднює одяг інших пасажирів, салон та сидіння.
Дивіться відео скандалу в трамваї Києва: