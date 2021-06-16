У Києві іноземця висадили з трамвая через ящик з полуницею – відео

16 червня 2021 , 22:05
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Надзвичайна та скандальна подія трапилася вранці 16 червня на одній із зупинок трамваю на Троєщині у Києві. Водій громадського транспорту посварився з пасажиром, який двічі порушив правила користування міським електротранспортом.

Запис інциденту зробили інші пасажири трамваю, які виклали відео у соцмережі. Конфлікт між водієм громадського транспорту та іноземцем, який жодного слова українською не розумів, одразу почали обговорювати користувачі.

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Більшість киян не зрозуміла, у чому провина чоловіка, оскільки носіння масок жителі столиці вже давно не сприймають як обов'язкову дію.

Конфлікт через ящик з полуницею

  • Очевидці стверджують, що чоловік без маски зайшов у 28 трамвай. При собі він мав ящик з полуницею, який поставив на сидіння.
  • Оскільки ягоди мають властивість забарвлювати поверхні, водій почав вимагати від пасажира усунути порушення.
  • Згодом чоловік підійшов до водія, який голосно просив його надягнути захисну маску.
  • Водій також казав, що викличе поліцію. Втім, чи зробив він це, невідомо.
  • Закінчилася конфліктна ситуація тим, що іноземця висадили з трамваю.

У "Київпастрансі" на інцидент відреагували досить швидко. Посадовці зазначили, що у правилах користування міським електротранспортом є пункт про заборону проїзду у забрудненому одязі та з багажем, який забруднює одяг інших пасажирів, салон та сидіння.

Дивіться відео скандалу в трамваї Києва:

Автор: Олексій Чибісов