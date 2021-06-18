Наразі невідомо для чого їй був вірус, який здатний вбити тисячі птахів. Одна з версій – помста Інституту, який не захотів продовжувати контракт зі співробітницею пенсійного віку. Інша версія – зловмисниця хотіла продати небезпечний вірус.

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Закінчувався контракт

Співробітниця, яка підозрюється в гучному злочині, в Інституті пропрацювала близько 20 років, обіймала посаду завідувачки сектора з культивування вірусів.

Ця жінка – пенсійного віку, у неї закінчувався контракт. Керівництво інституту не планувало продовжувати його, про що їй було повідомлено,

– розповіла заступниця директора Інституту Зінаїда Клестова.

За її словами, про зникнення вірусів в Інституті стало відомо, коли сюди прийшли співробітники СБУ і поліцейські.

Будівля Інституту / Фото biocontrol.com.ua

Після звільнення з Інституту викрадачка вірусу пішла працювати в одну з фірм, яка займається виготовленням вакцин.

Вона зробила це або з помсти за те, що не продовжили з нею контракт, або на замовлення будь-яких зацікавлених людей,

– сказала Клестова.

Вона також розповіла, що в Інституті є і система відеоспостереження, працює позавідомча охорона, охороняється периметр. Але охорона не має права обшукувати співробітників. Віруси зберігаються в маленьких флакончиках, тому викрадачка могла винести віруси, сховавши їх де завгодно на собі.

Зараз система охорони посилена і все зроблено для того, щоб подібне не повторилося.

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Наскільки небезпечний цей вірус

Йдеться про вірус ньюкаслської хвороби птахів. Це захворювання вважається особливо небезпечним. Потрапляючи в птахогосподарство, цей вірус передається дуже швидко, починається швидка епідемія серед птахів. Раніше цю хворобу називали псевдочумою.

В інституті підкреслюють, що факт винесення вірусів за межі установи – випадок винятковий, який негативно позначився на іміджі такої поважної в багатьох країнах установи.

Скільки вірусів є в Інституті

На базі Інституту створена національна колекція мікроорганізмів для ветеринарної медицини. Колекція є об'єктом, який представляє національне надбання України. У ній – 793 найменування штамів мікроорганізмів і культур клітин. З них – 214 найменувань штамів вірусів.