У Києві на Дарниці із задимленого будинку вивели 12 людей: серед них були діти

У Києві на вулиці Вересневій 1 березня сталась пожежа. Рятувальники евакуювали 12 мешканців, серед них було 2 дітей. На щастя, ніхто не постраждав.

В пресслужбі ДСНС повідомили, що загорілась електрощитова. Проте причини пожежі ще встановлюватиме експертиза.

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Деталі пожежі на Дарниці

Інцидент трапився зранку, приблизно о 7:30. Загоряння сталося на 4 поверсі 9 поверхового житлового будинку вулиці Вересневій, 5.

За допомогою двох порошкових вогнегасників вогнеборці ліквідували займання дуже швидко о 07:56.

Через сильне задимлення з поверху, де сталося займання та верхніх поверхів на безпечну відстань вивели 10 дорослих та 2 дітей.

Жертв та постраждалих немає.

Також рятувальники поінформували, що на вихідних у столиці стались пожежі: