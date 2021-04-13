Джерело:Київський зоопарк
З Київського зоопарку випустили на волю кажанів. Вони там провели зиму та проходили реабілітацію.
Зокрема на волю відлетіли й молоді кажанчики, що народились у зоопарку. В мережі опублікували відео.
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Ці кажани належать до таких охоронюваних видів:
Центр відновлення рідкісних видів Київського зоопарку, який й займався кажанами, працює як важливий науковий хаб, де науковці розвивають реабілітацію та реінтродукцію тварин, аби поповнювати популяції в дикій природі.
У Києві із зоопарку випустили кажанів: відео
Кажанів випустили вдень й люди у коментарях питають – чому це зробили не вночі, адже вдень ці створіння нічого не бачать. Зоологи заспокоїли, що випуск відбувся після 19:00, а відео спеціально висвітлили, аби було щось видно людям.