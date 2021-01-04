У перерві між клієнтами: у Києві зняли, як водій елітної служби таксі вживає наркотики – відеока
Водія "Еліт-таксі" спіймали на вживанні наркотиків / Скриншот із відео
Мешканці одного з будинків, біля якого зупинився водій Peugeot, яка належить до однієї з найдорожчих служб таксі Києва, зняли компрометуюче перевізника відео.
Водій "Еліт-таксі" нібито вживав наркотичні безпосередньо під час перерви у роботі. Про це написали у спільноті "Київ оперативний" у фейсбуці.
Дивіться також Втік та повідомив про викрадення: під Києвом BMW розніс паркан та влетів у будинок
Після відпочинку він спокійно сів за кермо та хотів продовжувати возити пасажирів.
Що відомо про таксиста, якого зняли за вживаням наркотиків у Києві
- Інцидент стався в одному з дворів на вулиці Івана Федорова. Як видно на записі, водій Peugeot з номерними знаками AA6846TO зробив пристрій для паління з бляшанки, після чого нібито вживав заборонені речовини.
- Потім чоловік попив каву, сів у машину та поїхав.
- Втім, його зупинили патрульні, яких викликали свідки інциденту.
За даними "Києва оперативного", від проходження огляду у лікаря-нарколога чоловік відмовився.
Дивіться відео з київським таксистом, який вживає наркотики під час роботи:
Поділитися новиною