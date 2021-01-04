Мешканці одного з будинків, біля якого зупинився водій Peugeot, яка належить до однієї з найдорожчих служб таксі Києва, зняли компрометуюче перевізника відео.

Водій "Еліт-таксі" нібито вживав наркотичні безпосередньо під час перерви у роботі. Про це написали у спільноті "Київ оперативний" у фейсбуці.

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Після відпочинку він спокійно сів за кермо та хотів продовжувати возити пасажирів.

Що відомо про таксиста, якого зняли за вживаням наркотиків у Києві

Інцидент стався в одному з дворів на вулиці Івана Федорова. Як видно на записі, водій Peugeot з номерними знаками AA6846TO зробив пристрій для паління з бляшанки, після чого нібито вживав заборонені речовини.

Потім чоловік попив каву, сів у машину та поїхав.

Втім, його зупинили патрульні, яких викликали свідки інциденту.

За даними "Києва оперативного", від проходження огляду у лікаря-нарколога чоловік відмовився.

Дивіться відео з київським таксистом, який вживає наркотики під час роботи: