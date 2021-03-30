У Києві у катафалк з небіжчиком врізався "москвич": водій легковика та пасажири мертві
Біля Києва на Новоірпінській трасі 29 березня "москвич" із 3 людьми влетів у катафалк – водій та один пасажир легковика загинули на місці, а пізніше у реанімації, на жаль, померла й жінка, яка була у салоні автомобілю.
Джерело:24 канал
У спільноті dtp.kiev.ua повідомляється, що у "москвичі" їхала родина – чоловік з дружиною та їх син. Також зазначається, що водій був рятувальником ДСНС. У подружжя лишилось дві неповнолітні дитини.
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У катафалку був гроб
За інформацією цієї ж фейсбук-спільноти, а також деяких ЗМІ у катафалку везли небіжчика. Після ДТП гроб забрала інша машина.
Зазначається, що водій Renault та пасажир не постраждали – їх врятували ремені безпеки.
У смертельній ДТП загинули 2 людей, ще одна жінка померла в реанімації / Фото "Інформатору"
Деталі аварії
Це сталось близько 16:00. Мікроавтобус Renault рухався лівою смугою. "Москвич" раптом вилетів на зустрічку й вдарився у нього.
Катафалк перевернувся, а легкову машину від удару сильно пошкодило.
Момент зіткнення "москвича" з катафалком: дивіться відео
Тіла загиблих затисло – їх довелося вирізати з автівки. На той момент живу пасажирку також діставали з допомогою спеціальних засобів.
Наслідки цієї жахливої ДТП: дивіться відео
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