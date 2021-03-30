Біля Києва на Новоірпінській трасі 29 березня "москвич" із 3 людьми влетів у катафалк – водій та один пасажир легковика загинули на місці, а пізніше у реанімації, на жаль, померла й жінка, яка була у салоні автомобілю.

У спільноті dtp.kiev.ua повідомляється, що у "москвичі" їхала родина – чоловік з дружиною та їх син. Також зазначається, що водій був рятувальником ДСНС. У подружжя лишилось дві неповнолітні дитини.

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У катафалку був гроб

За інформацією цієї ж фейсбук-спільноти, а також деяких ЗМІ у катафалку везли небіжчика. Після ДТП гроб забрала інша машина.

Зазначається, що водій Renault та пасажир не постраждали – їх врятували ремені безпеки.

У смертельній ДТП загинули 2 людей, ще одна жінка померла в реанімації / Фото "Інформатору"

Деталі аварії

Це сталось близько 16:00. Мікроавтобус Renault рухався лівою смугою. "Москвич" раптом вилетів на зустрічку й вдарився у нього.

Катафалк перевернувся, а легкову машину від удару сильно пошкодило.

Момент зіткнення "москвича" з катафалком: дивіться відео

Тіла загиблих затисло – їх довелося вирізати з автівки. На той момент живу пасажирку також діставали з допомогою спеціальних засобів.

Наслідки цієї жахливої ДТП: дивіться відео