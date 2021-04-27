У Києві станом на 27 квітня було зафіксовано 869 нових випадків коронавірусу. Це утричі більше, ніж за попередню добу.

Втім, варто підкреслити, що попередні дані були за неділю – статистика захворювань традиційно занижена на вихідних. Водночас за минулу добу у Києві було зроблено 1079 щеплень.

До теми Цього тижня Київ може вийти з червоної зони, – Рубан

Станом на 27 квітня у столиці зафіксовано 869 нових хворих на коронавірус. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 192 620 випадків захворювання на COVID-19.

Скільки померло

За даними РНБО за минулу добу, на жаль, у Києві померли від коронавірусу 31 людина. Загалом – 4 497 людей.

Скільки одужало

Втім, 829 людини перемогли коронавірус – загалом від початку епідемії – 120 873.

Київщина

На Київщині за добу виявлено 390 нових хворих – від початку епідемії зафіксовано 117 413 випадки захворювання.

Від початку епідемії одужали від коронавірусу 95 078 осіб (за добу 912), на жаль померли 2 280 людей (за добу 19).

Яка ситуація у лікарнях

Після майже місяця локдауну в Києві ситуація з госпіталізаціями хворих на COVID-19 пацієнтів стабілізувалася. У деяких медичних закладах кількість інфікованих вірусом зменшилася вдвічі.

Кількість вільних місць у лікарнях збільшується кожного дня. Наразі лікарі вже фактично нікому не відмовляють у госпіталізації.