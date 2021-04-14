Кількість жертв коронавірусної інфекції з початку пандемії у Києві переступила відмітку у 4 тисячі людей із підтвердженими діагнозами COVID-19. Реальна цифра померлих від хвороби та її ускладнень може бути більшою.

Згідно з офіційною статистикою від РНБО, за останню добу Київ знову показав результати, завдяки яким вихід з червоної зони карантину неможливий. Оскільки всі показники, які для цього обрав Кабмін, перевищують норму.

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Так, за останню добу у столиці внесли до офіційної статистики 1457 нових випадків захворювання. При цьому кількість одужавших вдвічі менша – 713.

Покращення ще не настало

Хоча поступова динаміка зменшення тиску на медичну систему все ж таки є, оскільки позитивність тестувань у столиці зменшується, у лікарнях ситуація залишається вкрай поганою.

Згідно з офіційними даними, за добу у столиці померли 47 пацієнтів, а загальна кількість померлих від COVID-19 – 4021. Невпинно зростає й кількість людей, які перебувають в активній формі хвороби. Ця цифра за 13 квітня збільшилася на 697 осіб. Загалом наразі хворіють 63 511 жителів Києва.

У Центрі громадського здоров'я не виклали інформації щодо кількості госпіталізацій за добу. Залишаються невідомими також й цифри позитивних тестів, які зробили у лабораторіях Києва.

Локдаун можуть продовжити

У Києві майже 3 тижні діє посилений карантин з обмеженнями червоної зони, та ще 9 днів – додаткові заходи у вигляді заборони роботи дитячих садочків та обмеження вільного пересування транспортом. Завдяки подібним заборонам ситуація почала вирівнюватись та покращуватись, але оскільки до рівня помаранчевої чи навіть жовтої зони показники статистики не опустилися, комісія з ТЕБ та НС столиці може продовжити дію своєрідного локдауну.