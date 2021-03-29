На Одеській площі у Києві комунальники організовують нову схему руху, пов'язану з ремонтом на шляхопроводі Великої Кільцевої дороги.

Ремонт на цій ділянці дороги почнеться з роботи на шляхопроводі біля Одеської площі. Через це на проїзну частину вже нанесли тимчасову розмітку.

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Крім того, незабаром Кільцеву дорогу почнуть добудовувати зусиллями "Укравтодору". То ж, за кілька років кияни, ймовірно, зможуть користуватися ще одним мостом через Дніпро.

Ремонтуватимуть ділянки, які раніше Києву не належали

Величезні проблеми з якістю дорожнього покриття на частині Кільцевої дороги були обумовлені тим, що велика ділянка траси не перебувала на балансі міста.

Компанії, які мали б піклуватися дорогою, ніяк не ремонтували свої ділянки. Лише у 2020 році чиновники змогли забрати дорогу у своє підпорядкування.

Нещодавно "Київавтодор" оголосив тендер на проведення капремонту Кільцевої дороги. Ту частину, яка раніше була на балансі столиці, вже відремонтували. Тепер черга за відновленням нещодавно отриманих Києвом ділянок.

У рамках масштабного ремонту дорожники мають збудувати систему зливостоків, облаштувати нові колектори, а також повністю замінити асфальтне покриття. Скоріш за все, його зроблять зі спеціальних матеріалів, які використовують на аеродромах.

Дивіться відео про реконструкцію Київської кільцевої дороги: