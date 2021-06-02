У Києві в кіосках "Преса" й на розкладках продають лише 11% україномовних медіа, – Кремінь

Тарас Кремінь повідомив, що у Києві в точках продажу преси пропонують лише 11% україномовних друкованих видань. За мовним законом має бути – не менше 50%.
Кремінь зазначив, що був проведений моніторинг, який показав такий результат. Більшість видань – російською мовою.
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Майже все російською
Перевіряли 20 точок у Києві – кіоски "Преса" та розкладки у метро, супермаркетах тощо.
Кількість охоплених одиниць продажу – 1840, із них представлених державною мовою – 197, що становить 11% від загальної кількості. Решта представлених одиниць (1 643) видані російською мовою, що становить 89% від загальної кількості,
– написав Кремінь.
Він зазначив, що серед представленого асортименту переважає журнально-газетна друкована продукція. Журнали за тематикою:
- дача і город,
- кулінарія,
- мода,
- дитячі журнали,
- рукоділля,
- розважальні;
- газети – новини,
- реклама,
- телепрограми,
- здоровий спосіб.
Українською – розмальовка, початкова математика
За його словами, основну частину україномовних видань становлять видання для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (розмальовки, початкова математика). Рідше трапляються книжкові та журнальні видання і газети.