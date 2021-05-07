Зокрема, Блінкен зустрівся з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем. Не упустив свій шанс поспілкуватися з високопосадовцем й Віталій Кличко.

Актуально Блінкен пояснив, що робитимуть США у разі нового вторгнення Росії в Україну

Мер поділився враженнями у своєму телеграм-каналі й підкреслив, що Ентоні Блінкен має українське коріння.

Поспілкувався і привітав Державного секретаря США Ентоні Блінкена та заступницю Держсекретаря Вікторію Нуланд від імені киян та подякував за візит до України. До речі, коріння родини Блінкена – з Київщини,

– написав Кличко.

Що відомо про Ентоні Блінкена

Він народився в США в єврейській родині. Його прадід Меїр Блінкен дійсно походить з Переяслава. Його прізвище було Блінкін.

У 25-річному віці емігрував в Сполучені Штати – там він став відомим письменником. Про це повідомляє сайт американських євреїв Forward.

Бабуся й дід Ентоні Блінкена по материнській лінії також євреї, але вони мали угорське походження.

Примітно, що батько майбутнього держсекретаря працював послом в Угорщині.