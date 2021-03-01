У Києві ексчиновниці КМДА вручили підозру: "вкрала" 11 мільйонів з бюджету

У Києві прокуратура підозрює ексчиновницю КМДА у розкраданні столичного бюджету на понад 11 мільйонів. Кошти мали піти на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

Чиновниця уклала додаткову угоду від імені громади для будівництва громадського центру з офісними приміщеннями та паркінгом у Дніпровському районі. Проте правоохоронці помітили різницю у розрахунках.

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Вона склала розрахунки обсягу внеску, на умовах вигідних забудовнику. Це призвело до ненадходження до столичного бюджету понад 11 мільйонів гривень на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста,

– йдеться у повідомлені прокуратури.

Наразі досудове розслідування триває.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що прокуратура повернула Києву земельну ділянку у Пирогові. Її вартість 800 мільйонів.