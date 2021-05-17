У Києві колишній санлікар столиці на пішоході збила та переїхала дівчину: деталі ДТП

У Києві 1 травня на перехресті вулиці Саксаганського та Антоновича колишній санлікар столиці на пішоході збила та переїхала дівчину – вона дивом вижила. Постраждала розповідає, що водійка так й не зустрілась із постраждалою й заявила, що в неї немає грошей, аби компенсувати лікування.

Деталі ДТП розповідає дівчина, яка потрапила під колеса автівки пенсіонерки. Вона з’ясувала, що у жінки, яка ледве її не вбила є кілька квартир та земельні ділянки.

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Водійкою Nissan Juke виявилась Ірина Козлова, яка 12 років обіймала посаду головного санітарного лікаря міста Києва, а останні роки очолювала СЕС Шевченківського району.

Деталі ДТП

Наталія Дика переходила дорогу на зелене світло й у той момент, коли дівчина вже дійшла до середини, її збиває білий позашляховик Ірини Козлової. Автівка ударила пішохода у спину, а після цього ще й переїхала дівчину усіма колесами.

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Після аварії пенсіонерка (Козлова 1947 року народження) одразу не зупинилась. Зі слів постраждалої, автівка проїхала ще кілька метрів.

Мама збирала зуби з асфальту

На місце ДТП приїхали медики, поліція та близькі учасників аварії – батьки Наталії та донька Ірини Козлової, прибули вже після того, як постраждалу забрали у лікарню.

Коли швидка відвезла мене до лікарні, на місце злочину приїхали мої батьки. Мама збирала мої зуби на асфальті в калюжах крові, а тато спілкувався з поліцією і слідчим,

– розповідає Наталія Дика.

За її словами, донька Козлової обіцяла, що їх сім'я зробить все, щоб врятувати дівчину та допомогти їй одужати. До справи долучився й онук Козлової – адвокат.

Нічим не допомагають

Втім, жодної копійки дівчина так й не отримала. А її онук передав такі слова: "сума фінансової компенсації для неї (для його бабусі – 24 канал) не підйомна і нехай її визначає суд".

Втім, Наталія Дика впевнена, що у цієї родини є гроші. Вона думає, що Козлова просто не хоче платити за лікування. "У нашій країні так повелося, що багаті люди уникають відповідальності за скоєні ними злочини", пише дівчина.

Постраждала в ДТП Наталія Дика припускає, що справу намагаються "зам'яти".