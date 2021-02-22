У Києві поліція та комунальники провели рейд захаращеними квартирами й вивезли понад 20 тонн сміття. Виявляється, що можна поскаржитись на сусідів, які не прибирають у себе у квартирах.

Правоохоронці розповіли, що під час рейду траплялись люди, які були дуже вдячні, що їм допомагають вивозити непотріб та сміття, адже самостійно через вік або стан здоров’я цього зробити не можуть.

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Загалом комунальники й поліція відвідали 9 квартир.

У захаращених квартирах, власники яких зносять до помешкання старі речі та непотріб, виникає неприємних запах і як результат — антисанітарні умови проживання. Також є загроза виникнення аварійних ситуацій, як-от витік газу, пожежа або затоплення,

— розповіли в поліції.

Тому поліцейські викликають на такі адреси комунальні служби, аби розчистити помешкання від сміття, та проводять із господарями профілактичні бесіди.

Лише протягом цього рейду вивезено понад 20 тонн сміття й це лише початок.

Комунальники почистили квартири киянам: дивіться відео