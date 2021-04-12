Чорний дим та сморід у Києві: це комунальники палили шини, які зібрали у дворах

У Києві комунальники вирішили просто спалити зібрані у дворах шини. Нестерпний сморід та чорний дим мешканці помітили у неділю 11 квітня.

Нещодавно у столиці комунальники розпочали очищувати двори від автошин – їх використовували у дворах як клумби або своєрідний декор. Зазначалось, що покришки вивозять, оскільки вони є небезпечними для екології.

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З думкою про навколишнє середовище

Втім, метод їх утилізації обурив киян та екологів. Зокрема, колишній виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов у Facebook пише наступне:

Ось так, як на фото, муніципальні чиновники Києва утилізують автомобільні покришки, просто спалюючи їх під відкритим небом. Віталій Кличко давав наказ комунальникам зібрати усі покришки, але забув сказати, як їх утилізувати. У неділю, в сонячний весняний день, уся Троєщина затягнулась смородом,

– зазначив Фірсов.

Утилізацію припинили пожежники

Стовбур чорного диму, який утворили під час так званої утилізації, настільки налякав людей, що хтось викликав пожежників. Саме вони й припинили безчинство комунальників.

Подивилася у вікно, а там все затягнуто чорним димом, майже нічого не видно було. Зачинили всі вікна, запах був просто нестерпним. Як з'ясувалося, хтось підпалив купу шин та сміття,

– розповідає місцева мешканка Олена, передає ТСН.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві комунальні служби почали очищати двори від екологічно небезпечних шин – покришок. Такі роботи виконували на Оболоні, у Шевченківському, Дарницькому та інших районах столиці.