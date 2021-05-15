До поліції звернулись медики із повідомленням про госпіталізацію 47-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. Правоохоронці приїхали на вулицю Радужну та опитали свідків.

До речі У Києві біля нічного клубу сталась масова бійка із стріляниною: фото

Як виник конфлікт

Встановили, що 2 компанії відпочивали в дерев’яних альтанках біля озера. Між відпочивальниками виникла сварка. Один чоловік штовхнув іншого на землю та декілька разів вдарив.

Постраждалого із травмами голови та ушкодженнями внутрішніх органів забрали в лікарню. Наступного дня він помер від отриманих тілесних ушкоджень.

Що загрожує учаснику бійки

Правоохоронці затримали чоловіка та вручили йому підозру. Вона стосується умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

З'ясували, що затриманий – житель Києва, 1998 року народження. Раніше його не притягували до кримінальної відповідальності.

Суд обрав запобіжний захід для чоловіка – домашній арешт. Підозрюваному загрожує до 10 років в'язниці.

Зверніть увагу! У Дарницькому районі Києва вночі 2 травня більше ніж 10 людей напідпитку влаштували масову бійку. Деякі з них використовували холодну зброю. Одну людину госпіталізували, а ще одній знадобилася допомога медиків.