Не вдягнула маску в супермаркеті: у Києві поліцейський побив жінку, його вже звільнили – відео
Співробітник поліції охорони кілька разів вдарив відвідувачку, яка відмовлялася виконувати карантинні обмеження та вдягнути маску. Жінка поводилася досить агресивно, але чоловік вийшов з себе. Його покарали звільненням.
Джерело:24 канал
У пресслужбі МВС України відреагували на відео, на якому правоохоронець розпустив руки щодо порушниці адміністративного кодексу. Після перевірки запису поліцейського звільнили, а його безпосереднього керівника зняли з посади.
Дивіться також Завдяки дефібрилятору: у Київському метро поліцейський врятував життя пасажиру
Що відомо про побиття поліцейським жінки у київському супермаркеті
- Інцидент стався 22 березня в супермаркеті Auchan, розташованому в торговельному центрі Lavina Mall.
- Клієнтка відмовлялася вдягнути маску та досить агресивно відповідала працівникам супермаркету на всі зауваження. Не відреагувала вона і на законні вимоги поліцейського охорони.
- Тоді чоловік кілька разів штовхнув жінку та вдарив її по голові. Потерпіла, попри падіння на підлогу, також била правоохоронця та кричала на нього.
- Все це зафільмували численні свідки інциденту, які ніяк не втручалися у конфлікт.
Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправданими. Тому за цим фактом призначено службове розслідування. Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету, звільнено. Проведення ретельної перевірки подій у супермаркеті доручено співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції, – зазначили у пресслужбі МВС.
Дивіться відео побиття жінки поліцейським охорони у Києві:
Поділитися новиною