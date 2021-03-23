Не вдягнула маску в супермаркеті: у Києві поліцейський побив жінку, його вже звільнили – відео

Співробітник поліції охорони кілька разів вдарив відвідувачку, яка відмовлялася виконувати карантинні обмеження та вдягнути маску. Жінка поводилася досить агресивно, але чоловік вийшов з себе. Його покарали звільненням.

У пресслужбі МВС України відреагували на відео, на якому правоохоронець розпустив руки щодо порушниці адміністративного кодексу. Після перевірки запису поліцейського звільнили, а його безпосереднього керівника зняли з посади.

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Крім того, як зазначили у поліції, догану за неприпустиму поведінку співробітника оголосили керівнику управління поліції охорони Києва.

Що відомо про побиття поліцейським жінки у київському супермаркеті

Інцидент стався 22 березня в супермаркеті Auchan, розташованому в торговельному центрі Lavina Mall.

Клієнтка відмовлялася вдягнути маску та досить агресивно відповідала працівникам супермаркету на всі зауваження. Не відреагувала вона і на законні вимоги поліцейського охорони.

Тоді чоловік кілька разів штовхнув жінку та вдарив її по голові. Потерпіла, попри падіння на підлогу, також била правоохоронця та кричала на нього.

Все це зафільмували численні свідки інциденту, які ніяк не втручалися у конфлікт.

Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправданими. Тому за цим фактом призначено службове розслідування. Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету, звільнено. Проведення ретельної перевірки подій у супермаркеті доручено співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції, – зазначили у пресслужбі МВС.

Дивіться відео побиття жінки поліцейським охорони у Києві: