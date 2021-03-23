Не вдягнула маску в супермаркеті: у Києві поліцейський побив жінку, його вже звільнили – відео

Джерело:

24 канал

Співробітник поліції охорони кілька разів вдарив відвідувачку, яка відмовлялася виконувати карантинні обмеження та вдягнути маску. Жінка поводилася досить агресивно, але чоловік вийшов з себе. Його покарали звільненням.

У пресслужбі МВС України відреагували на відео, на якому правоохоронець розпустив руки щодо порушниці адміністративного кодексу. Після перевірки запису поліцейського звільнили, а його безпосереднього керівника зняли з посади.

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Крім того, як зазначили у поліції, догану за неприпустиму поведінку співробітника оголосили керівнику управління поліції охорони Києва.

Що відомо про побиття поліцейським жінки у київському супермаркеті

  • Інцидент стався 22 березня в супермаркеті Auchan, розташованому в торговельному центрі Lavina Mall.
  • Клієнтка відмовлялася вдягнути маску та досить агресивно відповідала працівникам супермаркету на всі зауваження. Не відреагувала вона і на законні вимоги поліцейського охорони.
  • Тоді чоловік кілька разів штовхнув жінку та вдарив її по голові. Потерпіла, попри падіння на підлогу, також била правоохоронця та кричала на нього.
  • Все це зафільмували численні свідки інциденту, які ніяк не втручалися у конфлікт.

Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправданими. Тому за цим фактом призначено службове розслідування. Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету, звільнено. Проведення ретельної перевірки подій у супермаркеті доручено співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції, – зазначили у пресслужбі МВС.

Дивіться відео побиття жінки поліцейським охорони у Києві: