Поліцейські зазначили, що відреагували на зухвале порушення, відео з яким потрапило у соцмережі. Правоохоронці розшукали маршрутника та склали щодо нього постанову.

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Чоловік порушив правила ПДР та проїхав поза межами проїзної частини.

Об'їжджав місце ремонту дороги

Об'їзд затору газоном маршрутник скоїв вранці 17 червня, коли тисячі киян слухняно стояли у заторах.

Водій приватного громадського транспорту рушив на свіженький газон та, об'їхавши місце сповільнення руху, повернувся на дорогу.

Розшукали порушника патрульні з відділу безпеки дорожнього руху на кінцевій зупинці.

Свій вчинок водій пояснив тим, що в такий спосіб вирішив об'їхати місце, де комунальники лагодять проїзну частину на Кільцевій дорозі.

Про інцидент поліцейські розповіли представнику фірми-перевізника. Чи покарають маршрутника роботодавці, невідомо.

Дивіться відео, як київський маршрутник об'їжджає затор по газону: