Поліцейські зазначили, що відреагували на зухвале порушення, відео з яким потрапило у соцмережі. Правоохоронці розшукали маршрутника та склали щодо нього постанову.
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Чоловік порушив правила ПДР та проїхав поза межами проїзної частини.
Об'їжджав місце ремонту дороги
- Об'їзд затору газоном маршрутник скоїв вранці 17 червня, коли тисячі киян слухняно стояли у заторах.
- Водій приватного громадського транспорту рушив на свіженький газон та, об'їхавши місце сповільнення руху, повернувся на дорогу.
- Розшукали порушника патрульні з відділу безпеки дорожнього руху на кінцевій зупинці.
Свій вчинок водій пояснив тим, що в такий спосіб вирішив об'їхати місце, де комунальники лагодять проїзну частину на Кільцевій дорозі.
Про інцидент поліцейські розповіли представнику фірми-перевізника. Чи покарають маршрутника роботодавці, невідомо.
Дивіться відео, як київський маршрутник об'їжджає затор по газону: