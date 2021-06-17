Поліцейські покарали київського маршрутника, який об'їхав затор по газону: відео

Вкрай нахабного водія, який показово порушив правила дорожнього руху та проїхався газоном, спіймали патрульні. За свій вчинок чоловік має сплатити 425 гривень штрафу.

Поліцейські зазначили, що відреагували на зухвале порушення, відео з яким потрапило у соцмережі. Правоохоронці розшукали маршрутника та склали щодо нього постанову.

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Чоловік порушив правила ПДР та проїхав поза межами проїзної частини.

Об'їжджав місце ремонту дороги

Об'їзд затору газоном маршрутник скоїв вранці 17 червня, коли тисячі киян слухняно стояли у заторах.

Водій приватного громадського транспорту рушив на свіженький газон та, об'їхавши місце сповільнення руху, повернувся на дорогу.

Розшукали порушника патрульні з відділу безпеки дорожнього руху на кінцевій зупинці.

Свій вчинок водій пояснив тим, що в такий спосіб вирішив об'їхати місце, де комунальники лагодять проїзну частину на Кільцевій дорозі.

Про інцидент поліцейські розповіли представнику фірми-перевізника. Чи покарають маршрутника роботодавці, невідомо.

Дивіться відео, як київський маршрутник об'їжджає затор по газону: