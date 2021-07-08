Про вчинення адміністративного порушення поліцейські дізналися під час моніторингу мережі 5 липня. Вже за добу із дітьми проводили профілактичні бесіди.

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Щодо батьків дівчат склали протоколи. Незабаром їх розглядатимуть судді.

Гулянку влаштували дівчата 15 та 13 років

За словами начальниці ювенальної превенції Святошинського управління поліції Оксани Пономаренко, компанія неповнолітніх дівчат розпивали спиртне на місцевому цвинтарі. Крім того, школярки нецензурно висловлювались та співали російськомовні пісні.

Учасницями гулянки виявилися діти 2006 та 2008 років народження. З ними поспілкувалися правоохоронці.

Батьки школярок, на думку поліцейських, порушили 184 статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто не виконали обов'язки щодо виховання дітей.

Якщо суд визнає, що дорослі дійсно винні у такі поведінці дітей, їм загрожує від 850 до 1700 гривень штрафу.

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