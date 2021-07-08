Про вчинення адміністративного порушення поліцейські дізналися під час моніторингу мережі 5 липня. Вже за добу із дітьми проводили профілактичні бесіди.

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Щодо батьків дівчат склали протоколи. Незабаром їх розглядатимуть судді.

Гулянку влаштували дівчата 15 та 13 років

  • За словами начальниці ювенальної превенції Святошинського управління поліції Оксани Пономаренко, компанія неповнолітніх дівчат розпивали спиртне на місцевому цвинтарі. Крім того, школярки нецензурно висловлювались та співали російськомовні пісні.
  • Учасницями гулянки виявилися діти 2006 та 2008 років народження. З ними поспілкувалися правоохоронці.
  • Батьки школярок, на думку поліцейських, порушили 184 статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто не виконали обов'язки щодо виховання дітей.

 Якщо суд визнає, що дорослі дійсно винні у такі поведінці дітей, їм загрожує від 850 до 1700 гривень штрафу.

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