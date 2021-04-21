У Києві курсує антиковідна маршрутка № 666: курйозні фото
У Києві помітили незвичайний громадський транспорт. Його пасажири курсують за маршрутом № 666а й одягають шоломи.
Джерело:24 канал
Це ймовірно черговий жарт київських блогерів, які нещодавно змінили назву залізничного вокзалу на "спортзал". Гумористи зазначають, що маршрутка працює завжди, "цілорічно, цілодобово".
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Пекельна маршрутка
Цей автомобіль виглядає немов він їде у пекло й номер маршруту відповідний – 666а.
Судячи з таблички пекельна маршрутка курсує між станціями "Лівобережна" – "Почайна" – "Шулявська".
Антиковідна маршрутка курсує по місту з безкоштовним проїздом. Скажемо "ні" коронавірусу та таксі за 300 гривень,
– пише автор допису у спільноті dtp.kiv.ua.
Що хотіли сказати?
Що хотіли сказати таким жартом блогери – невідомо. Можливо вони кепкують з столичних таксистів та перевізників або хочуть підкреслити, що проїхатись у громадському транспорті Києва, особливо у період локдауну, немов пройти 9 кіл пекла.
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