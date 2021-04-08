У Києві на Святошині сталась бійка між перехожим та кур’єром Glovo. Відео оприлюднили у соцмережах.

Інцидент, ймовірно, стався 7 квітня неподалік ресторану McDonald's. Кур’єр буквально відправив у нокаут чоловіка.

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Нокаут з одного удару

Причини сварки, яка перейшла у бійку між чоловіками невідомі. Кур’єр був у шоломі та з рюкзаком, але це не завадило чоловікові завдати прицільних ударів по "опоненту".

На відео видно, що до місця бійки поспішав ще один чоловік, ймовірно це був охоронець або поліцейський.

Переможець швидко втік

Втім, переможець двобою швидко втік. Кур’єр сів на свій мотоцикл й продовжив виконувати службові обов’язки.

Автор допису у спільноті "Київ Оперативний", де й було опубліковане відео, написав:

З цими кур’єрами варто бути обережними – вирубують з одного удару,

– йдеться у повідомленні.

У Києві кур’єр Glovo відправив у нокаут перехожого: дивіться відео