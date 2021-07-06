Із грошима та документами: у Києві кур'єр Glovo вкрав гаманець клієнтки

Киянка, яка стала жертвою крадіжки, намагається повернути собі хоча б водійське посвідчення німецького зразка. Потерпіла стверджує, що 4 липня її обікрав кур'єр компанії Glovo.

Як написала у фейсбуці Олександра Зізенкова, крадіжка сталася у неї вдома, у житловому кварталі Mega City. За словами жінки, кур'єр Glovo, який виконував замовлення, забрав із собою її гаманець.

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Скільки грошей дісталося зловмиснику, невідомо.

Міг викинути разом із документами

У пості в спільноті "Позняки, Осокорки, Харківський – житлові масиви Дарницького району" потерпіла зазначила, що дзвонила кур'єру кілька разів, але той каже, що нічого не брав.

Жінка звернулася до поліцейських та передала їм дані кур'єра.

Судячи з камер біля будинку, чоловік не викидав гаманець біля будинку.

Мене вчора обікрали вдома, чоловік, який доставляє замовлення з Glovo. З ним пішов гаманець червоного кольору, гроші, карти. Але мені дуже важливо знайти водійські права німецького зразка, які були в гаманці,

– зазначила жінка.

У компанії Glovo інцидент наразі ніяк не прокоментували, пообіцявши з'ясувати інформацію щодо інциденту та поділитися нею згодом.