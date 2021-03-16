Зустрічкою та тротуарами: у Києві кур'єр Rocket відчайдушно тікав від поліції – відео

На Дніпровській набережній у Києві 15 березня сталися перегони між патрульними поліцейськими та кур'єром популярної служби доставки. Пілот мопеду, створюючи безліч аварійних ситуацій, тікав від правоохоронців.

За попередніми даними, працівник Rocket у притаманній кур'єрам різних фірм манері порушив правила дорожнього руху та поїхав на червоний сигнал світлофору. Це побачили патрульні, які вирішили зупинити пілота.

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Втім чоловік зупинятися не збирався, тому почав тікати від інспекторів.

Патрульні, які не змогли

Інцидент стався близько 15:35 на Дніпровській набережній. Коли патрульні помітили порушника, вони одразу почали його переслідування.

Майже у кілометрі від місця початку перегонів поліцейські затисли пілота, однак він оговтався та знову поїхав.

Втім, з огляду на те, що мопеду маневрувати у потоці набагато легше, аніж легковику, кур'єр досить швидко відірвався під полісменів. Останнім довелося виїжджати на зустрічну смугу.

На одному зі світлофорів кур'єр зупинився, а поліцейські перегородили йому рух. Втім, чоловік розгорнув транспортний засіб та поїхав в іншу сторону. Згодом він виїхав на тротуар та втік пішохідною зоною. Правоохоронці його вже не намагалися наздогнати.

Дивіться відео початку перегонів патрульних та кур'єра Rocket:

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці пояснив, що патрульні вирішили припинити переслідування, оскільки процес затримання міг привести до ДТП. Звертаюся зараз до всіх служб доставки використовують моторолери та велосипеди. Чи не наймайте на роботу водіїв які нахабно і зухвало порушують правила дорожнього руху, як це було в даному випадку,

– зазначив заступник Авакова.

Дивіться відео перегонів кур'єра Rocket із поліцією у Києві: