Зустрічкою та тротуарами: у Києві кур'єр Rocket відчайдушно тікав від поліції – відео

Джерело:BerCrime
На Дніпровській набережній у Києві 15 березня сталися перегони між патрульними поліцейськими та кур'єром популярної служби доставки. Пілот мопеду, створюючи безліч аварійних ситуацій, тікав від правоохоронців.
За попередніми даними, працівник Rocket у притаманній кур'єрам різних фірм манері порушив правила дорожнього руху та поїхав на червоний сигнал світлофору. Це побачили патрульні, які вирішили зупинити пілота.
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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці пояснив, що патрульні вирішили припинити переслідування, оскільки процес затримання міг привести до ДТП.
Звертаюся зараз до всіх служб доставки використовують моторолери та велосипеди. Чи не наймайте на роботу водіїв які нахабно і зухвало порушують правила дорожнього руху, як це було в даному випадку,
– зазначив заступник Авакова.
Дивіться відео перегонів кур'єра Rocket із поліцією у Києві: