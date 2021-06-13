"Лежить людина, а біля літають мухи": у Києві в кущах біля АЗС виявили мертву голу жінку – відео

У Києві на вулиці Олени Теліги неподалік однієї з АЗС у кущах виявили тіло мертвої оголеної жінки. Небіжчицю першим побачив чоловік, який представився Анатолієм. За його словами, біля неї вже літали мухи.

Інцидент трапився пізнього вечора 12 червня. Чоловік переконує: мовляв, не знав, що на заправці є туалет. Тому, аби справити нужду, зайшов у кущі.

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Що відбувається на місці страшної знахідки

Зараз тут працюють правоохоронці. Вони, зокрема, з'ясовують всі обставини.

Відомо, що на вулицю Теліги прибуло керівництво Нацполіції Києва. Також тут перебувають слідчі, кінологи та представники інших підрозділів.

Дивіться відео з місця, де знайшли мертву оголену жінку

Як чоловік виявив тіло

За його словами, він ішов на Дорогожичі з боку стадіону "Спартак". Оскільки захотілося в туалет, зайшов у кущі.

Зайшов сюди – подалі від людей, щоб мене якомога менше було видно. Побачив, що людина лежить, а біля тіла літають мухи,

– каже Анатолій.

Він додав, що опісля одразу побіг на заправку та викликав поліцію.

Чоловік знайшов у кущах оголене тіло жінки: відео його коментаря

Наприкінці квітня у Голосіївському районі місцевий житель під час прогулянки виявив сумку, в якій було розчленоване тіло . Згодом правоохоронці вийшли на ймовірного вбивцю – це 30-річний знайомий жертви. Зловмисник у всьому зізнався . Свої дії пояснив тим, що померлий начебто неодноразово крав у нього речі.

Район у Києві, де чоловік у кущах виявив оголене тіло жінки / Карта Google