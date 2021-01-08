Жорстка аварія з серйозними збитками сталася вдень 8 січня на проспекті Валерія Лобановського у Києві. Після зіткнення з Volkswagen легковик цієї ж марки некеровано вилетів з дороги.

За попередніми даними, водій Volkswagen Golf, машина якого наробила чималої шкоди, їхав на великій швидкості. Про це написали у спільноті "Київ оперативний".

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Внаслідок численних зіткнень власник Golf отримав травми. Його госпіталізували медики швидкої.

Що відомо про масштабну аварію у Києві на проспекті Лобановського

Легковик вилетів з дороги після бокового удару об інший Volkswagen.

Від удару машину віднесло на пішохідну зону, де вона пролетіла між МАФом та парканом та врізалася у конструкцію переходу.

Вже після цього авто відкинуло у припарковані біля переходу машини.

Наразі на місці події працюють рятувальники ДСНС та слідчі поліції.

За фактом ДТП із постраждалими правоохоронці відкриють кримінальну справу. Якщо водія Volkswagen Golf визнають винним, йому загрожує не тільки адмінштраф, але й до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або навіть до 3 років обмеження волі.

Дивіться відео з місця масштабної аварії у Києві: