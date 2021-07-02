Від удару жінка та візок, в якому перебувала дитина, відлетіли на кілька метрів. Потерпілі отримали травми. На місці події працювали правоохоронці та лікарі швидкої.

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Наскільки важкі ушкодження медики діагностували у матері та дитини, наразі невідомо.

До переходу було метрів 30

Аварія сталася на вулиці Будівельників, 6 близько 18:00 1 липня.

Жінку з візком збили, коли вона вирішила перебігти дорогу у місці, де цього робити не можна було. Внаслідок цього порушення й сталася ДТП. При цьому до найближчого пішохідного переходу від місця інциденту, як свідчать дані Google Maps, було метрів 30.

Після прибуття на виклик швидкої, медики вирішили терміново відвести пішоходів до лікувального закладу.

Жінка-водій залишилася на місці події в очікуванні правоохоронців.



Від удару матір з візочком відлетіла на кілька метрів / Фото dtp.kiev.ua

Як саме кваліфікували інцидент поліцейські, невідомо. Згідно з Кримінальним кодексом України, слідчі мали відкрити кримінальну справу, яку можуть перетворити в адміністративну після висновків медиків щодо ступіню травм потерпілих.

Також не зрозуміло, чи складали протоколи про порушення правил дорожнього руху щодо власниці легковика.