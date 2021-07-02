Від удару жінка та візок, в якому перебувала дитина, відлетіли на кілька метрів. Потерпілі отримали травми. На місці події працювали правоохоронці та лікарі швидкої.
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Наскільки важкі ушкодження медики діагностували у матері та дитини, наразі невідомо.
До переходу було метрів 30
- Аварія сталася на вулиці Будівельників, 6 близько 18:00 1 липня.
- Жінку з візком збили, коли вона вирішила перебігти дорогу у місці, де цього робити не можна було. Внаслідок цього порушення й сталася ДТП. При цьому до найближчого пішохідного переходу від місця інциденту, як свідчать дані Google Maps, було метрів 30.
- Після прибуття на виклик швидкої, медики вирішили терміново відвести пішоходів до лікувального закладу.
- Жінка-водій залишилася на місці події в очікуванні правоохоронців.
Від удару матір з візочком відлетіла на кілька метрів / Фото dtp.kiev.ua
Як саме кваліфікували інцидент поліцейські, невідомо. Згідно з Кримінальним кодексом України, слідчі мали відкрити кримінальну справу, яку можуть перетворити в адміністративну після висновків медиків щодо ступіню травм потерпілих.
Також не зрозуміло, чи складали протоколи про порушення правил дорожнього руху щодо власниці легковика.