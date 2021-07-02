Перебігала дорогу у недозволеному місці: у Києві легковик збив матір з дитячим візком – фото

2 липня 2021 , 11:48
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Джерело:

dtp.kiev.ua

Серйозна аварія з постраждалими трапилася у Деснянському районі Києва ввечері 1 липня. Жінка-водій легковика збила матір із дитиною.

Від удару жінка та візок, в якому перебувала дитина, відлетіли на кілька метрів. Потерпілі отримали травми. На місці події працювали правоохоронці та лікарі швидкої.

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Наскільки важкі ушкодження медики діагностували у матері та дитини, наразі невідомо.

До переходу було метрів 30

  • Аварія сталася на вулиці Будівельників, 6 близько 18:00 1 липня.
  • Жінку з візком збили, коли вона вирішила перебігти дорогу у місці, де цього робити не можна було. Внаслідок цього порушення й сталася ДТП. При цьому до найближчого пішохідного переходу від місця інциденту, як свідчать дані Google Maps, було метрів 30.
  • Після прибуття на виклик швидкої, медики вирішили терміново відвести пішоходів до лікувального закладу.
  • Жінка-водій залишилася на місці події в очікуванні правоохоронців.


Від удару матір з візочком відлетіла на кілька метрів / Фото dtp.kiev.ua

Як саме кваліфікували інцидент поліцейські, невідомо. Згідно з Кримінальним кодексом України, слідчі мали відкрити кримінальну справу, яку можуть перетворити в адміністративну після висновків медиків щодо ступіню травм потерпілих.

Також не зрозуміло, чи складали протоколи про порушення правил дорожнього руху щодо власниці легковика.

Автор: Олексій Чибісов