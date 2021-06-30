Потерпілих у критичному стані госпіталізували до реанімації медики швидкої. Крім того, до лікарні відвезли доньку водійки легковика. На місці події працювали слідчі, які намагаються встановити всі обставини інциденту.

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За фактом ДТП із потерпілими відкрили кримінальне провадження.

Водійка прискорилася, а пішоходи бігли на миготливий зелений



Toyota знесла матір з донькою на вулиці Вербицького / Фото dtp.kiev.ua

Очевидці аварії стверджують, що наїзд на пішоходів стався майже на перехресті вулиць Тростянецької та Вербицького. За словами свідків, матір із донькою вирішила перебігти дорогу на миготливий зелений сигнал світлофору.

При цьому водійка Toyota, нібито, повертала на зелену стрілку та прискорювалася, аби встигнути влитися у потік.

Хто саме вчинив порушення правил дорожнього руху, з'ясовують поліцейські.

Правоохоронці та небайдужі громадяни шукають свідків цієї ДТП.

Ділянка дороги, де сталася аварія, є вкрай небезпечною як для водіїв, так і для пішоходів. Останні нерідко перебігають дорогу у невстановлених для цього місцях та користаються сповільненим через затор рухом, аби опинитися на іншій стороні проїзної частини. Водії ж значно прискорюються як на розвороті та повороті, так і для того, щоб проскочити на зелений сигнал.

Крім того, власникам автівок погано видно пішоходів через постійно запарковані на смузі для руху машини.

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