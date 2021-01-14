У Києві на Леся Курбаса сталась пожежа: загинула людина
У Києві у Святошинському районі 13 січня виникла пожежа у багатоповерхівці. Горіла квартира. Рятувальники ДСНС знайшли тіло людини.
Наразі невідомо про причину смерті – ймовірно, що людина померла через пожежу. Трагедія сталась ввечері, повідомляє пресслужба ДСНС.
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Що відомо про обставини пожежі
Горіла квартира на 2 поверсі й 9 поверховому житловому будинку. Причини виникнення вогню наразі невідомі. Це сталось на проспекті Леся Курбаса.
Раніше сайт 24 каналу писав про те, що на Троєщині пожежники під час боротьби з вогнем у квартирі виявили труп чоловіка.
Пізніше слідство встановило, що його вбили, а житло підпалили, щоб приховати сліди злочину. Проте ймовірного вбивцю вже затримали правоохоронці.
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