У Києві у Святошинському районі 13 січня виникла пожежа у багатоповерхівці. Горіла квартира. Рятувальники ДСНС знайшли тіло людини.

Наразі невідомо про причину смерті – ймовірно, що людина померла через пожежу. Трагедія сталась ввечері, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Що відомо про обставини пожежі

Горіла квартира на 2 поверсі й 9 поверховому житловому будинку. Причини виникнення вогню наразі невідомі. Це сталось на проспекті Леся Курбаса.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що на Троєщині пожежники під час боротьби з вогнем у квартирі виявили труп чоловіка.

Пізніше слідство встановило, що його вбили, а житло підпалили, щоб приховати сліди злочину. Проте ймовірного вбивцю вже затримали правоохоронці.