Чергова породілля з нетрадиційними поглядами на отримання лікарської допомоги потрапила до лікарні. Її та дитину медики змогли врятувати, але ситуація могла б закінчитись трагедією, якби не чоловік жінки.

Як стверджують лікарі, немовля народилося недоношеним, а за пологи "приймав" ніби то лікар за допомогою Skype.

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Коли чоловік породіллі зрозумів, що без допомоги справжніх дипломованих медиків справа не обійдеться, він викликав швидку.

Рятують не всіх дітей

У Центрі екстреної медичної допомоги зазначили, що 26-річна жінка навіть не перебувала на обліку жіночої консультації.

За словами акушера-гінеколога Київського міського пологового будинку №6 Наталі Яремчук, тільки у її лікарні жінок, яким знадобилася термінова допомога під час домашніх пологів, привозять двічі на місяць.

При цьому всіх жінок наразі лікарі змогли врятувати, але діти помирали або залишалися інвалідами.

Чому 26-річна киянка вирішила народжувати із лікарем по Skype, а також чому за її вагітністю не стежили медики, невідомо.

Смерті через блогерів

В Україні абсолютна більшість жінок, які вирішують відмовлятися від лікарської допомоги та народжувати вдома породжена діяльністю псевдоекспертів-блогерів. Через соціальні мережі вони розповідають про те, як "шкідливо" звертатися до медиків, та пропагують думки про те що, "організм сам знає, що робити".

З точки зору законодавства подібна діяльність, на жаль, ніяк не врегульовується. Не переслідують правоохоронці також і доул та псевдолікарів, які за гроші допомагають жінкам народжувати вдома.