У Києві ліквідували пожежу у туалеті: фото
У столиці була пожежа у туалеті / ДСНС
У Києві 27 квітня на Хрещатику сталась невелика пожежа – загорівся новий автоматизований туалет. Рятувальники ДСНС ліквідували вогонь.
Джерело:ДСНС
Наразі невідомо чому сталась пожежа. Причина виникнення займання з'ясовується.
І сміх і гріх У Києві коти змучилися від спраги, ввімкнули собі кран і затопили сусідів
Про що повідомляє ДСНС
- Пожежа сталась на вулиці Хрещатик, 27.
- О 19:13 до рятувальної служби надійшла інформація про загоряння, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
- До місця виклику було направлено відділення рятувальників.
- О 19:30 пожежу було локалізовано, а о 19:31 – ліквідовано.
Де ще є такі туалети
Нагадаємо, що такі сучасні й повністю автоматизовані туалети встановили у 2020 році. Їх розташували на популярних туристичних маршрутах:
- вулиця Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);
- вулиця Володимирська, 24;
- вулиця Володимирська, 42;
- площа Арсенальна, 1;
- площа Європейська, 1;
- вулиця Хрещатик, 1;
- вулиця Хрещатик, 17;
- вулиця Хрещатик, 27;
- вулиця Прорізна, 3;
- проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми)
- площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).
Як працюють ці туалети
Конструкція туалетів передбачає повністю автоматизовану систему обслуговування. А саме:
- відкриття дверей,
- вентиляцію і, за потреби, підігрів або охолодження повітря,
- миття,
- дезінфекцію,
- сушку унітазу,
- подачу туалетного паперу, мила та води для рук,
- безконтактну сушку рук,
- миття та дезінфекцію підлоги після кожного відвідувача,
- датчик присутності,
- антикорозійний і антивандальний захист.
Також туалети мають лічильник кількості відвідувачів та кнопку виклику допомоги.
Поділитися новиною