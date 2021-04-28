У Києві ліквідували пожежу у туалеті: фото

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Джерело:

ДСНС

У Києві 27 квітня на Хрещатику сталась невелика пожежа – загорівся новий автоматизований туалет. Рятувальники ДСНС ліквідували вогонь.

Наразі невідомо чому сталась пожежа. Причина виникнення займання з'ясовується.

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Про що повідомляє ДСНС

  • Пожежа сталась на вулиці Хрещатик, 27.
  • О 19:13 до рятувальної служби надійшла інформація про загоряння, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
  • До місця виклику було направлено відділення рятувальників.
  • О 19:30 пожежу було локалізовано, а о 19:31 – ліквідовано.

Де ще є такі туалети

Нагадаємо, що такі сучасні й повністю автоматизовані туалети встановили у 2020 році. Їх розташували на популярних туристичних маршрутах:

  • вулиця Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);
  • вулиця Володимирська, 24;
  • вулиця Володимирська, 42;
  • площа Арсенальна, 1;
  • площа Європейська, 1;
  • вулиця Хрещатик, 1;
  • вулиця Хрещатик, 17;
  • вулиця Хрещатик, 27;
  • вулиця Прорізна, 3;
  • проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми)
  • площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).

Як працюють ці туалети

Конструкція туалетів передбачає повністю автоматизовану систему обслуговування. А саме:

  • відкриття дверей,
  • вентиляцію і, за потреби, підігрів або охолодження повітря,
  • миття,
  • дезінфекцію,
  • сушку унітазу,
  • подачу туалетного паперу, мила та води для рук,
  • безконтактну сушку рук,
  • миття та дезінфекцію підлоги після кожного відвідувача,
  • датчик присутності,
  • антикорозійний і антивандальний захист.

Також туалети мають лічильник кількості відвідувачів та кнопку виклику допомоги.