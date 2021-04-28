У Києві ліквідували пожежу у туалеті: фото

У Києві 27 квітня на Хрещатику сталась невелика пожежа – загорівся новий автоматизований туалет. Рятувальники ДСНС ліквідували вогонь.

Наразі невідомо чому сталась пожежа. Причина виникнення займання з'ясовується.

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Про що повідомляє ДСНС

Пожежа сталась на вулиці Хрещатик, 27.

О 19:13 до рятувальної служби надійшла інформація про загоряння, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено відділення рятувальників.

О 19:30 пожежу було локалізовано, а о 19:31 – ліквідовано.

Де ще є такі туалети

Нагадаємо, що такі сучасні й повністю автоматизовані туалети встановили у 2020 році. Їх розташували на популярних туристичних маршрутах:

вулиця Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);

вулиця Володимирська, 24;

вулиця Володимирська, 42;

площа Арсенальна, 1;

площа Європейська, 1;

вулиця Хрещатик, 1;

вулиця Хрещатик, 17;

вулиця Хрещатик, 27;

вулиця Прорізна, 3;

проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми)

площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).

Як працюють ці туалети

Конструкція туалетів передбачає повністю автоматизовану систему обслуговування. А саме:

відкриття дверей,

вентиляцію і, за потреби, підігрів або охолодження повітря,

миття,

дезінфекцію,

сушку унітазу,

подачу туалетного паперу, мила та води для рук,

безконтактну сушку рук,

миття та дезінфекцію підлоги після кожного відвідувача,

датчик присутності,

антикорозійний і антивандальний захист.

Також туалети мають лічильник кількості відвідувачів та кнопку виклику допомоги.