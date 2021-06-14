У Києві лише в суботу у МВЦ щепили понад 3 тисячі людей

У Києві вже 3 тиждень поспіль працює Центр вакцинації у МВЦ. У суботу, 12 червня, було щеплено від COVID-19 рекордну кількість людей – понад 3 тисячі.

Даних за неділю наразі немає. Загалом у столиці в суботу уколи отримали 3 446 осіб.

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Темпи нарощуються

В КМДА повідомили, що організація процесу вакцинації постійно покращується. За словами директорки Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург темпи вакцинації нарощуються.

Це відбувається, в першу чергу, завдяки тому, що кожного разу вдосконалюємо організаційні моменти. Так, цими вихідними вчергове збільшено кількість вакцинальних бригад. Минулого тижня ми розмежували потоки бажаючих вакцинуватися на "живу" чергу і чергу з киян, яких запросили смс-повідомленням,

– зазначила Валентина Гінзбург.

Записатися у "живу" чергу можна через Helsi

Напередодні минулих вихідних киянам запропонували записуватися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi.me.

За словами директора сервісу Євгена Донця, таку новацію кияни сприйняли напрочуд позитивно.

Вже за п’ять годин після відкриття запису всі вільні слоти були зайняті. На суботу самостійно зареєструвалися близько 1000 осіб,

– сказав Євген Донець.

Як записатися на вакцинацію у Helsi, детально показали в КМДА.

Як записатися на вацинацію в МВЦ / Інфографіка КМДА

Наразі вільних слотів немає.