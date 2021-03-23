У Києві на Лісовому масиві була пожежа: фото, відео

У Києві 23 березня на вулиці Мілютенка, 10/1 сталась пожежа. Вогонь охопив квартиру на 9 поверсі й перекинувся до сусідів.

Пожежники вже ліквідували полум’я. На щастя жертв та постраждалих немає.

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Загорівся балкон

В ДСНС повідомили, що загорівся балкон. Причини загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

На місце події було направлено чергові відділення 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що загоряння сталося на балконі, на 9 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Господарі були вдома

На момент виникнення пожежі господарі були вдома. Почувши запах диму, який ширився кімнатами, вони помітили полум'я на власному балконі та негайно покинули приміщення, зателефонувавши до Служби порятунку.

Завдяки діям вогнеборців, пожежу вдалося швидко ліквідувати, запобігши розповсюдження вогню на саму квартиру.

О 18:34 загоряння було локалізовано та о 18:42 ліквідовано.