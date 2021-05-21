Люди підкреслюють, що власники зробили ще й камін, але вікна не поміняли. Втім, деякі користувачі фейсбуку зазначають, що господарі робили квартиру для себе, як могли й намагались створити "розкіш".

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Фонтан й старі вікна

Квартира розташована на вулиці Курчатова. Це звичайна "панелька" Лісового масиву. Проте, за такі апартаменти власники просять аж 53 з половиною тисячі доларів.

Найбільшу увагу людей, які подивились оголошення, привертає оздоблений під камінь фонтан, який зробили в одній з кімнат.

І насправді можна навіть припустити, що і камін, і фонтан могли б виглядати більш-менш комфортно в повноцінному інтер'єрі. Але чомусь, коли дивишся на старі вікна, двері та на меблі … чомусь відразу думаєш, що – на жаль ні,

– пише киянка Anastasiya Alexeenko.

Реакція людей

Користувачка Алена Максимяк зауважила, що для неї ця квартира – любов.

Для мене це про любов. Люди точно любили свою квартиру і прикрашали, як вміли. Любов та її прояви бувають різними,

– пише вона.

Втім, дизайнери не у захваті взагалі від такого стилю.

"Ні, погано. Гидота, бридота й несмак. Кажу як інтер'єрний дизайнер. Все жахливо. Композиція, доречність, пропорції, самі матеріали", пише користувачка Руслана Гончарова.