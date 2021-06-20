У Києві на лівому березі прорвало водопровід: відео

У столиці 20 червня прорвало водопровід. В результаті інциденту рух транспорту в Києві ускладнено.

Рух, згідно з інформацією пресслужби "Київводоканалу", ускладнено саме по Дарницькому бульвару. На дорогу потрапило надто багато води, тож проїзд наразі майже неможливий.

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"За адресою Дарницький бульвар, 5 стався витік з-під землі на проїжджій частині у результаті пошкодження водопровідної мережі", – мовиться у повідомленні "Київводоканалу".

Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією аварії власними силами. Водночас всі абоненти підключені до водопостачання. Окрім того, за інформацією Google maps станом на 20 червня, рух на Дарницькому бульварі ускладнений через аварійні роботи. Водіям радили об'їжджати відповідну ділянку дороги.

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