Ймовірно, така погода дійде й на Правий берег. Наразі люди скаржаться – парить.

А як в Україні Грози, град і шквали: в Україні оголосили штормове попередження

У Києві дощ лише на Лівому березі

На Дарниці – сильний вітер, дощ, град. Люди діляться відео такої літньої погоди у соцмережах.

Злива у Києві: дивіться відео

У центрі наразі немає й краплі. Лише темні хмари й чутно грім.

Погода у центрі столиці / Фото 24 каналу

Дійшло до Києва

Метеорологиня Наталка Діденко ще вчора повідомляла, що біля Києва йдуть дощі з грозами, але оминуло.

Столиця потрапила у вузеньку сонячну смугу. І як таке велике місто там помістилося,

– жартує Діденко.