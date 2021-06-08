У Києві на Лівому березі сильна злива й град, а у центрі лише грім

У Києві 8 червня на Лівому березі вдарила сильна злива з градом. Водночас в іншій частині столиці лише гриміло.
Ймовірно, така погода дійде й на Правий берег. Наразі люди скаржаться – парить.
А як в Україні Грози, град і шквали: в Україні оголосили штормове попередження
У Києві дощ лише на Лівому березі
На Дарниці – сильний вітер, дощ, град. Люди діляться відео такої літньої погоди у соцмережах.
Злива у Києві: дивіться відео
У центрі наразі немає й краплі. Лише темні хмари й чутно грім.
Погода у центрі столиці / Фото 24 каналу
Дійшло до Києва
Метеорологиня Наталка Діденко ще вчора повідомляла, що біля Києва йдуть дощі з грозами, але оминуло.
Столиця потрапила у вузеньку сонячну смугу. І як таке велике місто там помістилося,
– жартує Діденко.