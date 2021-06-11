У Києві на Лук'янівці чоловік танцював на карнизі 15 поверху: відео

Ледве не закінчився трагедією вчинок молодого чоловіка, який з невідомих причин виліз на карниз багатоповерхівки. Інцидент стався 11 червня на вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі Києва.

Над врятуванням чоловіка, на Лук'янівці працювали поліцейські. На місці події також перебували рятувальники ДСНС та лікарі швидкої. Втім, на щастя, вони залишилися без роботи.

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Через якийсь час перебування на висоті понад 35 метрів чоловік заліз назад до квартири.

Ймовірно, перебував під наркотиками

Порушника спокою, який ледве не впав з висоти побачили перехожі на карнизі 15 поверху в будинку на вулиці Іллєнка, 49.

Чоловік, якого місцеві мешканці називають наркозалежним, виліз з квартири назовні та почав робити незрозумілі рухи.

Поліцейські, які приїхали на виклик, зуміли вмовити чоловіка не стрибати вниз.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Яким був мотив чоловіка, та чи не збирався він покінчити з життям самогубством, наразі невідомо.

Дивіться відео з киянином, який виліз на карниз 15 поверху: