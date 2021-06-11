У Києві люди радіють яскравій веселці: фото

У Києві 10 червня після дощу з’явилась велика веселка. Люди діляться світлинами у соцмережах.
Веселка розкинулася в різних районах Києва. Явище неабияк потішило жителів столиці.
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Її було добре видно у центрі столиці й у Солом’янському районі. Кияни пишуть, що це вперше у 2021 році у столиці побачили таку велику веселку.
У Києві після дощу з’явилась велика веселка: фото
Фото з фейсбуку: Романа Коляди, Владислава Осьмака, Поліни Вакулюк
Вчора було затемнення сонця
Вчора, у світі спостерігали за іншим природним явищем – затемненням сонця. У столиці й більшості регіонів України Сонце буде закрите на 12%.