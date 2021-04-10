Знущався з 17-річної дівчини: у Києві люди відлупцювали та затримали ґвалтівника

Джерело:телеграм-канал dtp.kiev
У Києві на вулиці Братиславській, 18Б чоловік понад 1,5 години ґвалтував 17-річну дівчину. На щастя, зловмисника затримали місцеві жителі.
Чоловік спіймав неповнолітню та потягнув за собою. Він знущався з дівчини на подвір'ї біля бойлерної.
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Його затримали місцеві мешканці. Під час затримання він кілька разів впав та вдарився головою об асфальт,
– мовиться у повідомленні.
Зловмисник відключився від удару, однак, поки на місце події приїхали правоохоронці, він прийшов до тями.
Поліцейські забрали ймовірного ґвалтівника у СІЗО.