У Києві маленький хлопчик провалився у глибокий колодязь: відео
Хлопчик зміг вилізти з колодязя за допомогою драбини / Скриншот із відео
Інцидент стався на Русанівці у Києві ввечері 19 квітня. Рятувальникам ДСНС довелося допомагати хлопчику вилізти з технічного колодязю.
Джерело:ДСНС Києва
Про падіння хлопчика рятувальники дізналися від перехожих, які почули крики хлопчика про допомогу. Кликав дорослих також і друг постраждалого, який став свідком його падіння.
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Як з'ясувалося, у колодязь впав хлопчик приблизно 10 років.
Пролетів 4 метри
- Інцидент трапився близько 18:25 біля будинку на вулиці Вифлеємська, 12. Сам постраждалий вибратися на поверхню не міг, тому просив допомогти йому вилізти.
- На місце події прибули рятувальники ДСНС.
- Надзвичайники про всяк випадок викликали медиків швидкої, а хлопчику спустили спеціальну драбину. Він зміг піднятися самостійно.
- Лікарі оглянули дитину. Хлопчик фактично не постраждав.
Обидва хлопці відбулися переляком. На місце інциденту рятувальники викликали батьків дитини, яка впала у колодязь. Чому колодязь був відкритим, невідомо.
Дивіться відео порятунку маленького хлопчика з глибокого колодязя у Києві:
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