Інцидент стався на Русанівці у Києві ввечері 19 квітня. Рятувальникам ДСНС довелося допомагати хлопчику вилізти з технічного колодязю.

Про падіння хлопчика рятувальники дізналися від перехожих, які почули крики хлопчика про допомогу. Кликав дорослих також і друг постраждалого, який став свідком його падіння.

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Як з'ясувалося, у колодязь впав хлопчик приблизно 10 років.

Пролетів 4 метри

Інцидент трапився близько 18:25 біля будинку на вулиці Вифлеємська, 12. Сам постраждалий вибратися на поверхню не міг, тому просив допомогти йому вилізти.

На місце події прибули рятувальники ДСНС.

Надзвичайники про всяк випадок викликали медиків швидкої, а хлопчику спустили спеціальну драбину. Він зміг піднятися самостійно.

Лікарі оглянули дитину. Хлопчик фактично не постраждав.

Обидва хлопці відбулися переляком. На місце інциденту рятувальники викликали батьків дитини, яка впала у колодязь. Чому колодязь був відкритим, невідомо.

Дивіться відео порятунку маленького хлопчика з глибокого колодязя у Києві: