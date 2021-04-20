У Києві маленький хлопчик провалився у глибокий колодязь: відео

Джерело:ДСНС Києва
Інцидент стався на Русанівці у Києві ввечері 19 квітня. Рятувальникам ДСНС довелося допомагати хлопчику вилізти з технічного колодязю.
Про падіння хлопчика рятувальники дізналися від перехожих, які почули крики хлопчика про допомогу. Кликав дорослих також і друг постраждалого, який став свідком його падіння.
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Обидва хлопці відбулися переляком. На місце інциденту рятувальники викликали батьків дитини, яка впала у колодязь. Чому колодязь був відкритим, невідомо.
Дивіться відео порятунку маленького хлопчика з глибокого колодязя у Києві: